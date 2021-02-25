РИАМО - 25 фев. Истринский городской суд предписал компании «Торговый Дом «Марлин» освободить прибрежный участок от объектов, нарушающих водоохранное законодательство, вблизи деревни Холмы, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Допущено серьезное нарушение водоохранного законодательства. Во втором поясе санитарно-защитной зоны запрещено возводить капитальные строения ближе, чем в 100 метрах от уреза воды. Между тем, компания возвела административное здание в 7 метрах, это может иметь негативные последствия для водного объекта», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Компания использует пруд для организации любительского рыболовства. В 2019 году она заключила договор с Минэкологии о пользовании русловым прудом на реке Песочной вблизи деревни Холмы.

Требования Межрайонного природоохранного прокурора удовлетворили в суде. Фирма обязана освободить участок в прибрежной полосе в течение трех месяцев.