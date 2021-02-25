РИАМО - 25 фев. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении мужчины, совершившего поджог магазина цветов в Реутове, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

ЧП произошло в городском округе Реутов у одного из домов на улице Дзержинского. Мужчина облил бензином магазин цветов и поджег его.

«Прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния. Им оказался 22-летний уроженец одной из республик Средней Азии, который в результате произошедшего получил телесные повреждение», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она уточнила, что подозреваемый был отправлен в больницу с ожогами. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждения имущества».