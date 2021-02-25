РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. Учащиеся школы №18 имени Подольских курсантов победили в военно-спортивной игре «Защитник Отечества», сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске 24 февраля прошла традиционная военно-спортивная игра «Защитник Отечества». Организаторами выступили комитеты по делам молодежи и по образованию администрации округа, а также местное отделение ВВПОД «Юнармия». В состязаниях приняли участие 27 команд общеобразовательных организаций округа.

«Юным патриотам представилась возможность преодолеть марш-бросок и для этого метнуть гранату во вражеский танк, оказать первую медицинскую помощь, преодолеть болото, сориентироваться на местности, проявить навыки альпинистской подготовки и многое другое»,- говорится в сообщении.

Больше других в преодолении всех испытаний преуспели учащиеся школы №18 имени Подольских курсантов, второе место заняли представители школы поселка МИС, а третье место - представители школы №35.

В рамках мероприятия местное отделение «Молодая Гвардия Единой России» организовывало фотовыставку, посвященную защитникам 2020-2021 годов.