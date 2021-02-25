В последние февральские выходные поклонники русского рока наконец смогут попасть на концерты, которые перенесли почти на год из-за пандемии. Москвичей и гостей столицы ждет сразу несколько концертов известных и любимых рокеров, которые играют в разных направлениях этого музыкального жанра. Дети с родителями смогут посетить новый мультимедийный парк аттракционов «Союзмультпарк» на ВДНХ и посмотреть премьеру нового фильма про Тома и Джерри. Закупиться подарками к 8 марта можно будет на «Дуняша-маркете». Подробнее о самых интересных событиях предстоящего уикенда – в гиде РИАМО.

ПЯТНИЦА, 26 февраля

Открытие «Дуняша-маркета»

На предпраздничной «Дуняше» можно купить уникальные авторские подарки на 8 марта для девушки, подруги, мамы, бабушки, сестры и, конечно, для себя. Здесь можно найти одежду от российских дизайнеров, например, актуальные комбинезоны и домашние костюмы; шапки, подходящие вам по духу; необычные украшения, цветочные композиции, красивые вещи для дома и многое другое. Вход строго в масках и перчатках.

Где: Москва, Нижняя Сыромятническая ул., д. 10, стр. 2, центр дизайна «Артплей», малый зал

Когда: 26, 27, 28 февраля с 12:00 до 21:00

Стоимость: вход свободный

Концерт группы «Чиж & Co»

Лиричные постсоветские рокеры «Чиж & Co» выступят в «Главклубе» в эту пятницу. Юбилейный концерт, перенесенный с декабря 2020 года, посвящен 60-летию бессменного лидера коллектива – Сергея «Чижа» Чигракова. Хотя последняя студийная пластинка группы «Нечего терять» вышла в конце прошлого века, их концерты и гастроли ничего не потеряли – фанаты все так же ждут хиты «О любви» и «Вечной молодость». В 2019 году коллектив выпустил сингл «Палуба», пообещав поклонникам вскоре и новый альбом.

Где: Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 1, «ГлавClub»

Когда: 26 февраля в 20:00

Стоимость: 2 200 рублей (танцевальный партер)

Концерт «Аукцыона»

Легендарная группа эпохи ленинградского рок-клуба – «Аукцыон» во главе с Леонидом Федоровым и эпатажным Олегом Гаркушей – даст концерт в пятницу на сцене новой концертной площадки «1930 Moscow», открытой в здании бывшей кузницы 1930 года. В творчестве «Аукцыона» причудливо сочетаются абсурд, ирония, хаос, лиризм и интеллигентность. Их песня «Дорога» из альбома 1993 года звучит в эпохальном фильме о 1990-х «Брат-2».

Где: Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 6, клуб «1930»

Когда: 26 февраля в 20:00

Стоимость: 1500 – 2500 рублей

Бесплатные спектакли в парках

Таганский парк 26 февраля приглашает на моноспектакль «Весной вернусь» (12+) по произведениям прозаика, поэтессы и переводчицы Тэффи (Надежды Лохвицкой). Это история женщины, которая после революции 1917 года оказалась в эмиграции. Начало в 19:30.

В Измайловском парке 27 февраля на катке «Серебряный лед» для юных зрителей покажут спектакль «Бременские музыканты», а 28 февраля – анимационное шоу «Хип-хоп клоуны». Начало в 18:00. Формат интерактивных спектаклей позволит ребятам самим стать героями любимых сказок. В помещениях катка действует масочный режим, перед выходом на лед обязательна термометрия.



Где: Москва, Таганский парк (большой зал центра творчества), Измайловский парк (каток)

Когда: 26 февраля в 19:30; 27 и 28 февраля в 18:00

Стоимость: вход свободный по социальным картам москвичам и картам «Москвенок»

СУББОТА, 27 февраля

Экскурсии в «Союзмультпарк» на ВДНХ

На ВДНХ 24 февраля открылся единственный в России интерактивный парк аттракционов с героями «Союзмультфильма». Это мультимедийный развлекательно-развивающий центр для детей и взрослых площадью более 2 тысяч квадратных метров. На трех этажах разместили 15 индивидуальных и мультиплеерных аттракционов, а также музей «Союзмультфильма». Среди них – большой зал-аттракцион «Путешествие внутрь мультфильма» с экранами на стенах и полу, которые реагируют на действия участников; «Виртуальный художник», где ребенок в шлеме виртуальной реальности раскрашивает локации мультфильмов или рисует сам в трехмерном пространстве.

С помощью современных технологий дети смогут поместить героев в нужный мультик или «оживить» персонажей «Ну, погоди!», «Простоквашина», «Тайны третьей планеты» и «Малыша и Карлсона», создать мелодию для мультфильма, совершить виртуальный полет в формате 360 градусов по России и мирам «Союзмультфильма», посмотреть ролики в купольном кинотеатре, попасть в мир Винни-Пуха и Тридевятое царство, погулять по крышам вместе с Карлсоном и многое другое.

Где: Москва, ВДНХ, павильон №7

Когда: с 10:30 до 18:00 (последний сеанс)

Стоимость: взрослый полный – от 345 до 395 рублей, детский полный – от 475 до 950 рублей, действуют льготы

Концерт группы «Маша и медведи»

Группа Маши Макаровой, которая недавно буквально возродилась из пепла, как птица Феникс, в новом образе и стиле, в эту субботу порадует своих поклонников концертом в джаз-клубе «Союз композиторов». Прославившись хитами «Любочка», «Рейкьявик» и другими, после нулевых «Маша и медведи» канули в Лету, а в 2020 году выпустили мини-альбом «Пиф-Паф». На субботнем концерте их фанатов ждут новые творческие решения в стиле этно, электроники и блюза.

Где: Москва, Брюсов пер., д. 8-10, с. 2, джаз-клуб «Союз композиторов»

Когда: 27 февраля в 20:30

Стоимость: от 900 рублей

Экскурсия по выставке «Миф о Сухаревой башне»

Новая выставка «Миф о Сухаревой башне» в Центре Гиляровского рассказывает об истории и архитектуре особой московской достопримечательности, а также о легендах и бесчисленных попытках восстановить башню. Участники экскурсии 27 февраля узнают об истории памятника с момента постройки до ее сноса.

Сухареву башню начали строить в 1692 году по указу Петра I на пересечении исторического оборонительного пояса Москвы и дороги в Троице-Сергиеву Лавру. В разное время в башне находились астрономическая обсерватория, школа математических и навигацких наук, контора Адмиралтейской коллегии, водокачка и Московский коммунальный музей — родоначальник современного Музея Москвы. Однако в 1934 году советская власть решила снести Сухареву башню.

Где: Москва, Столешников пер., д. 9, стр. 5, Центр Гиляровского

Когда: 27 февраля в 14:00

Стоимость: 400 рублей

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 февраля

Концерт группы «Чайф»

Уральские народные рокеры во главе с Владимиром Шахриным, известные регги-хитом про неудачу ямайских футболистов и песней про весенний денек с бутылкой кефира и «полбатона», отметят вместе с поклонниками 35-й день рождения группы концертом «35 лет. Война, Мир и…» в «Крокус Сити холле». Этот концерт должен был состояться в марте прошлого года на «ВТБ Арене», но был перенесен из-за коронавируса. Зрителей ждет музыкальный экскурс в разные творческие периоды группы, взрыв драйва и ностальгии, главные хиты «Чайфа» и новые песни музыкантов.

Где: Москва, Crocus City Hall

Когда: 27 февраля и 28 февраля в 19:00

Стоимость: от 2 500 до 15 000 рублей

Спектакль «Нашла коса на камень» в Губернском театре

Московский Губернский театр

В воскресенье на сцене Московского Губернского театра покажут комедию «Нашла коса на камень» по мотивам А.Н. Островского. Среди праздной московской публики, озабоченной лишь тем, как весело провести время и найти выгодную партию, появляется странный человек – Савва Васильков, нелепый и наивный провинциал, влюбленный в первую красавицу Москвы Лидиньку Чебоксарову. Можно ли остаться честным и прямодушным в мире, где правят выгода и корысть? Можно ли быть успешным в делах и при этом не воровать? Есть ли место настоящей любви в мире, где все продается и покупается? Об этих вечно актуальных вопросах предлагают задуматься зрителю.

Где: Москва, Волгоградский проспект, д. 121, МГТ

Когда: 28 февраля в 18:00

Стоимость: 2 500 – 4 500 рублей

КИНОПРЕМЬЕРЫ

«Том и Джерри»

Новая кинокомедия с элементами анимации, в которой снялась молодая американская актриса Хлоя Грейс Морец и мультяшные Том и Джерри, в российском прокате с 25 февраля. Сотрудница отеля Кайла нанимает уличного кота Тома, чтобы справиться с наглым мышонком Джерри, который грозит сорвать дорогую свадьбу, но это, конечно, не так уж просто.

«Эпидемия»

С 25 февраля в некоторых кинотеатрах показывают цифровую версию фильма ужасов Ларса фон Триера 1987 года «Эпидемия». По сюжету метакомедии, киношники снимают фильм про эпидемию, в результате чего все вокруг заболевают.

«Пугало»

Российская драма режиссера Дмитрия Давыдова рассказывает историю о знахарке и отшельнице. Ее ненавидят взрослые и боятся дети, но она — единственный шанс на спасение. Для нее этот дар — проклятие, но мрачная тайна из прошлого заставляет ее помогать людям снова и снова.

«История семьи Блум»

Драма с Наоми Уоттс в главной роли рассказывает о том, как во время отпуска в Таиланде героиня Сэм упала с балкона, повредила позвоночник и оказалась почти полностью парализованной. Пока семья пытается справиться с испытанием, у них появляется друг — раненый птенец сороки, которого назвали Пингвин.