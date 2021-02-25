РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. Управляющая компания МУЖРП №12 очистила дворовую территорию на улице Комсомольская в подмосковном Подольске, сообщается в группе «Мужрп Зеленовский» в соцсети «ВКонтакте».

«Снежная стихия испытывает на прочность сотрудников и специализированную технику компании. Мы прилагаем максимум усилий для стабилизации ситуации. МУЖРП №12 благодарит наших жителей за участие в акции «Дружные соседи - чистый двор», в том числе за понимание, поддержку и в отдельных случаях за личное участие. В четверг, 25 февраля, очистили дворовую территорию возле домов №№67/56 и 69 на улице Комсомольская», - говорится в сообщении.

Ранее УК МУЖРП №12 в рамках акции «Дружные соседи, чистый двор!» ежедневно совместно с активными жителями МКД очищала парковочных места от снега. В том числе на улице Комсомольская во дворах домов №№86, 90А, 68, Большая Зеленовская у дома №62/2, Веллинга, 10 и ряда других.