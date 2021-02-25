РИАМО – 25 фев. Прощание с артистом Дмитрием Писаренко состоится 27 февраля в морге «Царицыно» в Москве, сообщает Федеральное агентство новостей.

Тело актера обнаружили в его квартире в Москве. Труп нашел родственник Писаренко.

«По предварительным данным, артист мог умереть от острой сердечной недостаточности», - говорится в сообщении.

Дмитрий Писаренко исполнил десятки ролей, среди которых особо известны его работы в кинокартинах «Иван Грозный», «Ревизор» и других.