РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 фев. 68 учащихся образовательных учреждений Балашихи в четверг вступили в ряды Юнармии, торжественная церемония состоялась в культурно-досуговом центре «Заря», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Балашихинское отделение Всероссийского военно-патриотического общественного движения (ВВПОД) «Юнармия» насчитывает порядка 1,5 тысячи человек. Местный отряд один из самых больших в Подмосковье и является одним из лидеров региона. Юнармейцы округа зачастую становятся призерами конкурсов, а в текущем году стали номинантами премии губернатора «Благодарю».

«68 учеников из Салтыковской, первой и пятой гимназий, школ №6, №23, №26, №30 посвятили в юнармейцы. Гимназия №5 выдвинула наибольшее число желающих вступить в ряды военно-патриотического движения - 22 ученика», - говорится в сообщении.

По словам начальника штаба балашихинского отделения ВВПОД «Юнармия» Вероники Бусыгиной, ребята занимаются строевой подготовкой, узнают об основах военного дела, встречаются с офицерами.

«Школьникам рассказывают об этой профессии, они узнают, как можно стать военнослужащими. Принимают участие в торжественных мероприятиях. В День Победы маршируют в парадах», - подчеркнула Бусыгина.

Ветеран вооруженных сил России Василий Георгиади поздравил ребят со знаменательным событием в их жизни, пожелав во всем быть первыми.

По итогам года самым успешным юнармейцам и кадетам Балашихи планируют присудить специальный грант. Наградят не менее трех человек, которые лидируют по всем показателям - от результатов в учебе до физической подготовки. По словам организаторов гранта, чтобы получить первое место школьникам придется постараться.

Депутат Совета депутатов Балашихи Светлана Тананова подчеркнула, что для определения победителей гранта создадут попечительский совет и наградную комиссию, состоящую из представителей управления образования городской администрации, депутатов, ветеранских организаций и офицеров балашихинской дивизии.