РИАМО - 25 фев. Власти Москвы потратят 417 миллионов рублей на разгон облаков во время праздничных дней в этом году, следует из информации, опубликованной на сайте.

Заявки на открытый конкурс на оказание услуг по метеозащите принимаются до 11:00 22 марта текущего года.

Разгон облаков над городом обычно делают в случае плохой погоды на праздниках с крупными мероприятиями.

Разгон облаков может понадобиться в столице на День Победы, День России (12 июня) и День города. Определенные даты для проведения работ не указаны.