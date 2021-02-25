РИАМО - 25 фев. В начале марта в столице прогнозируют температурные «качели», в городе может то подморозить до минус 15 градусов, то потеплеть до плюс 5, сообщается на сайте «Метеовести».

В четверг в городе прогнозируется плюс 3-5 градусов.

«Однако это далеко не весна, и уже в ночь на воскресенье столицу ожидает понижение температуры до минус 4 – минус 6 градусов, а, значит, и сильнейшая гололедица. При этом в первой декаде марта такие резкие колебания температуры продолжатся», – говорится в сообщении.

В начале первого весеннего месяца столбики термометров будут то отпускаться до минус 10 – минус 15 градусов, то подниматься до 0 – плюс 5.

Также в мегаполисе прогнозируются перепады атмосферного давления. В День защитника Отечества барометры показали 769 миллиметров ртутного столба, что на 21-23 единицы выше нормы, в четверг давление вернулось в норму, а в субботу опустится до 736 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы на 10-12 единиц.

«Ну а в первый день календарной весны давление вновь заметно превысит норму», – добавляется в материале.

Март в городе будет характеризоваться резкой и частой сменой погоды, температура будет климатической нормы по климату значений.

По норме средняя ночная температура в начале первого весеннего месяца в мегаполисе составляет минус 10 – минус 5 градусов, в конце месяца – минус 5 – 0, дневная температура – от минус 6 до минус 1 в начале марта, плюс 2 – плюс 7 градусов в конце.

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