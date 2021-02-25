РИАМО - 25 фев. Прививочная кампания против коронавируса охватила уже более 246 тысяч жителей Подмосковья, вакцинация проводится добровольно и бесплатно, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.

«Жителей Московской области принимают в пунктах вакцинации в поликлиниках, в мобильных фельдшерско-акушерских пунктах, а также в пунктах вакцинации в торговых центрах», - напомнили в министерстве.

На данный момент вакцинация — это единственный надежный способ защититься от коронавируса и его тяжелых последствий. В рамках прививочной кампании в Подмосковье используют отечественную вакцину «Спутник V», которая вводится в организм дважды с разницей в 21 день.

В первую очередь сделать прививку от Covid-19 следует людям из группы риска – лицам старше 60 лет и людям с хроническими заболеваниями, поскольку они наиболее всего уязвимы перед инфекцией.

С начала пандемии в Московской области выявили 212 284 случая инфицирования коронавирусом. Врачи вылечили 173 189 Covid-пациентов, 4568 человек спасти не удалось.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

25 ФЕВРАЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве начались медосмотры потенциальных участников исследования вакцины «Спутник Лайт». Врачи будут следить за участниками исследования с помощью телемедицинских технологий и очных приемов.

- Цена на вакцину «Спутник V» снизилась в 2 раза. Стоимость двух компонентов вакцины от коронавируса «Спутник V» уменьшилась с 1942 рублей до 866,81 рубля за оба компонента.

- За сутки в России зарегистрировали 11 198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 495 больных. В Москве - 1406.