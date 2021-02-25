РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 фев. В подмосковных Люберцах в четверг подписали соглашение между администрацией округа, Люберецким центром занятости и АО «Мостостройиндустрия», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Торжественное подписание прошло в здании администрации Люберец. На мероприятии присутствовали также представители бизнес-сообщества.

«Мы периодически возвращаемся к вопросам экономики, пополнения бюджета и подготовки кадров. Эти вопросы вечные, потому что экономика всегда требует новых кадров. Все вопросы, связанные с пандемией, тоже внесли свои коррективы в прошлом году. Сегодня мы подписали соглашение, которое объединит усилия администрации, мостостроительного предприятия и центра занятости, и мы начнем двигаться плавно в сторону создания и обучения кадров, а также трудоустройства», - сказал глава Люберец Владимир Ружицкий.

Он отметил, что в Люберцах есть много предприятий, который являются визитной карточкой городского округа. Особо он отметил НПП «Звезда» и «Вертолеты России», которые, по его словам, являются мировыми компаниями.

Предметом соглашения является сотрудничество в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных жителей. Оно позволит удовлетворить потребности регионального и муниципального рынков труда, а также окажет содействие в трудоустройстве безработных граждан.