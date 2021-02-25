РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 фев. В Королеве полицейские задержали подозреваемого в краже из иномарки, сумма материального ущерба составила 99 тысяч рублей, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

В дежурную часть УМВД России по Королеву поступило заявление от жителя Рязанской области о том, что неизвестный повредил замок автомобиля иностранного производства, припаркованного на улице Стрекалова, и похитил оттуда денежные средства. Сумма материального ущерба составила 99 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в отдел полиции 55-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. По данному факту следователем Следственного Управления УМВД возбуждено уголовное дело», - сказала Еруновская.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.