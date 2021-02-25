РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 фев. В Балашихе проводят проверку по факту ДТП на улице Спортивной, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

По предварительным данным, 22 февраля в 23:25 в городском округе Балашиха на улице Спортивной у дома №10 произошло дорожно-транспортное происшествие: водитель автомобиля Volkswagen Polo совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

«В результате аварии несовершеннолетний пешеход получил травмы. По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», - говорится в сообщении.