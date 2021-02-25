РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 фев. В Балашихе в четверг порядка 120 единиц коммунальной техники убирают улицы от снега и борются с гололедом, в уборке территории задействовано более 1 тысячи рабочих, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Специалисты продолжают очищать Балашиху от снега. В городе трудятся более тысячи рабочих и 120 единиц спецтехники. Они очищают проезжую часть, тротуары и борются с гололедом. Первыми обрабатываются центральные улицы, подъезды к социальным объектам и дороги, по которым курсирует общественный транспорт. Потом спецтехника работает на менее оживленных участках», - говорится в сообщении.

Препятствием для спецтранспорта во время уборки улиц от снега во дворах становятся припаркованные на придомовых территориях автомобили. Из-за этого дворникам приходится выполнять большой объем работы вручную. Это несколько растягивает процесс наведения порядка.