РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 фев. В ТРЦ «Торговый квартал» в Домодедове 27 февраля пройдет вакцинация против коронавируса, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«В торговом центре «Торговый квартал» в эту субботу с 15:00 до 18:00 пройдет вакцинация от Covid-19 лиц старше 18 лет», - говорится в сообщении.

Желающим привиться при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис медицинского страхования. Тест на наличие антител не требуется.

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25 ФЕВРАЛЯ

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