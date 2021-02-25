РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. Активисты молодежного центра «Максимум» рассказали прохожим в Подольске о вреде гаджетов во время дорожного движения, сообщается в группе «МБУРМ «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

«В четверг, 25 февраля, сотрудниками молодежного центра «Максимум» на улицах городского округа Подольск была проведена акция «Стоп- гаджет». Мероприятие было направлено на повышение уровня информирования всех категорий участников дорожного движения об опасности использования мобильных телефонов во время участия в дорожном движении», - говорится в сообщении.

Активисты молодежного центра проводили профилактические беседы с прохожими.