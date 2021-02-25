РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 фев. В городском округе Мытищи пресечен факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Мытищинское».

С целью проверки соблюдения иностранными гражданами режима пребывания на территории Российской Федерации участковые уполномоченные полиции МУ МВД России «Мытищинское» проверили квартиру на улице Водопроводная аллея.

«Установлено, что 37-летний хозяин квартиры поставил на миграционный учет 17 иностранных граждан, но места для временного проживания им не предоставил. По данному факту дознавателем отдела дознания МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ», - говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.