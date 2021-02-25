РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 фев. Самый большой экстрим-парк в Московской области планируют создать в парке «Пехорка» в Балашихе, концепцию проекта его обустройства обсудили в четверг с жителями округа представители Объединенной дирекции парков Балашихи и компании-проектировщика, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Еще в 2020 году в Балашихе были проведены работы по созданию концепции и проектированию благоустройства территории 68 квартала «Пехорка-лес», площадь которого составляет свыше 17 гектаров, где планируется провести освещение, создать детские площадки, дорожно-тропиночную сеть, входные группы, скамейки.

«Позднее появилась и идея с устройством на месте футбольного поля экстрим-парка, который может стать самым большим не только в Подмосковье, но и в России. В настоящий момент совместно с компанией проектировщиком занимаемся разработкой концепции, которую сегодня и представили на обсуждение жителей», - сказал замдиректора объединенной дирекции парков округа Артем Константиновский.

Он добавил, что этот проект включает в себя несколько зон: скейт-парк, памп-трек, паркур, стритбол, детскую скилл-зону, зону воркаута. В концепцию входит и крытая часть скейт-парка, которая позволит круглогодично заниматься.

«Приступить к разработке данного проекта планируем, в случае финансирования, в июле текущего года. На первом этапе будет обустроена открытая часть, включающая в себя скейт-парк и памп-трек, в ходе второго – строительство крытого павильона»,- отметил Константиновский.

По словам генерального директора компании-проектировщика Марии Лариной, они планируют использовать только качественные материалы, делать акцент на индивидуальных малых архитектурных формах для создания уникального образа всего экстрим-парка.

«Уже на этапе проектирования планируем загрузить площадку мероприятиями - объединить это с образовательной функцией, потому что появление такого парка предусматривает определенное требование к формированию культуры-как этим пользоваться, для чего это. Поэтому нам важно активно сотрудничать с местным сообществом, чтобы наша задумка не только воплотилась в жизнь, но и приносила комфорт и удовольствие», - подчеркнула Ларина.

Общая площадь крытого и открытого экстрим-парка составит порядка 2 гектаров.

В ходе встречи жители округа высказали свои пожелания, которые учтут при проектировании: предусмотрят поверхности под граффити (стрит арт-парк), зоны под панна-футбол, стритбол и другие направления. При благоустройстве будут также обустроены парковочные карманы.