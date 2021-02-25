РИАМО - 25 фев. Волки, гиены и кустарниковые собаки, обитающие в Московском зоопарке, почувствовали наступившее потепление и теперь будут чаще выходить из своих укрытий на свежий воздух, сообщается в Facebook-аккаунте зоосада.

«Сегодня в Москве резко потеплело, подул теплый ветер и наши пушистики с любопытством высунули мордочки из укрытий. Многие из них с потеплением все чаще будут выходить в уличные вольеры», - говорится в сообщении.

Например, азиатские львы и гиены устраивали короткие прогулки даже в сильный мороз, но с повышением температуры они будут чувствовать себя на улице еще комфортнее. Чаще будут «высовывать нос» из укрытий гривистые волки и кустарниковые собаки.

Северные морские котики прекрасно себя чувствуют в холодную погоду, однако при нуле они становятся еще более активными и начинают устраивать перед посетителями «представления». Киперы также заметили, что белый мишка Врангель стал чаще купаться.

Кроме того, зоопарк опубликовал видео, на котором пушистые обитатели с интересом исследуют заснеженные пространства уличных вольеров, копаются в сугробах и щурятся на солнце.