РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 фев. Водителям в подмосковном Красногорске напомнили о правилах безопасности на железнодорожных переездах, им вручили тематические памятки и листовки, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Профилактический рейд с участием сотрудников РЖД и администрации муниципалитета прошел на железнодорожном переезде возле станции МЦД-2 Аникеевка в четверг.

«Автомобилистам напомнили, что железнодорожный переезд – наиболее сложный и опасный участок дороги, требующий внимания и строгого соблюдения правил дорожного движения. В ходе акции водителям вручили тематические памятки и листовки», - говорится в сообщении.

По словам начальника отдела транспорта и связи администрации горокруга Красногорск Романа Савченкова, с начала года в Подмосковье на переездах произошло два ДТП.

«Причиной аварий, как правило, являются грубое нарушения правил проезда железнодорожных путей. Пытаясь выиграть несколько минут, водители нередко ставят под угрозу свою жизнь и жизни своих пассажиров и пассажиров поездов и электричек», - подчеркнул Савченков.

Чтобы не попасть в аварию, водителю следует соблюдать несколько основных правил. При подъезде к переезду нужно снизить скорость. Начинать движение через переезд можно только при открытом шлагбауме и выключенной сигнализации.

«Необходимо помнить, приближаясь к переезду, независимо от положения шлагбаума и сигнализации, водитель должен убедиться в отсутствии приближающегося поезда и лишь тогда въезжать на переезд», - добавляется в материале.

В темное время суток и в условиях ограниченной видимости важно быть предельно осторожным.

«Помните, особенно опасен неосмотрительный выезд на нерегулируемый железнодорожный переезд. Вынужденная остановка, даже кратковременная, также крайне опасна, поскольку создает реальную угрозу столкновения с поездом», - подчеркивается в материале.

В такой ситуации водитель должен немедленно высадить людей из автомобиля и удалить их на безопасное расстояние, после чего принять меры для освобождения переезда – попытаться отбуксировать или столкнуть транспортное средство с рельсов.