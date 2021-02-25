РИАМО - 25 фев. В столице задержаны двое бывших руководителей межрегионального коммерческого банка, они подозреваются в растрате активов кредитной организации, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Предварительно установлено, что в 2016 году фигуранты организовали передачу подконтрольным структурам прав собственности на принадлежащие банку здания и земельные участки. Ущерб от незаконного отчуждения недвижимости составил более 1 миллиарда рублей», - говорится в сообщении.

В офисах Москвы прошли обыски. Изъяты компьютерная техника, документация и иные предметы, имеющие доказательственное значение.

Возбуждено уголовное дело. Задержанным предъявлено обвинение. Тверским районным судом Москвы им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.