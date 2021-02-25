РИАМО - 25 фев. Новый рояль Yamaha закупили в ДК «Всеволодово» в рамках работ по реставрации дома культуры в городском округе Электросталь, он впервые зазвучит для публики на торжественном открытии обновленного здания в четверг, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«После ремонта в доме культуры «Всеволодово» в зрительном зале стало 220 мест, появились конференц-зал на 50 мест, хореографический класс с профессиональным музыкальным оборудованием, станками, зеркалами», - говорится в сообщении.

Дом культуры «Всеволодово» закрылся на ремонт в 2016 году. В период ремонта местная культурная жизнь проходила в школе и детском саду, поэтому работники и посетители сохранились.

На ремонт выделил 102 миллиона рублей из бюджета Московской области. В здании заменили инженерные коммуникации, отремонтировали системы отопления и вентиляции, энергоснабжения, фундамент, кровлю и крыльцо. Для маломобильных граждан установили пандусы. Также полностью обновили техническое оснащение ДК: в здание закупили новое световое, звуковое и хореографическое оборудование, а также мебель.

Начался отбор детей на занятия в кружках и студиях. Также в ДК будут преподавать компьютерную грамотность и гимнастику для пожилых участников клуба «Активное долголетие».

ДК построили для военного городка Ногинск-5 70 лет назад и ни разу не ремонтировали. Здание было признано аварийным. По просьбам местных жителей ДК включили в губернаторскую программу модернизации военных городков и выделили средства на ремонт.

С 2021 по 2024 год в Московской области капитально отремонтируют и переоснастят 38 домов культуры (из них шесть – в военных городках) на общую сумму 8,5 миллиарда рублей из регионального и муниципальных бюджетов.