РИАМО - 25 фев. АО «Мособлэнерго» не допустило крупных отключений электричества в период похолодания с 20 по 24 февраля в Подмосковье, жители были обеспечены бесперебойным электроснабжением, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

В указанный период в Подмосковье стояли рекордные морозы, в некоторых местах температура опускалась ночью до минус 34 градуса. Из-за этого компания вошла в режим повышенной готовности и в режим «технологических окон». Были подготовлены усиленные дежурные группы специалистов, мобильные дизельные генераторы и ремонтная техника. Также в этот период временно остановили ремонтные работы и плановые отключения электричества.

«В компании действует запрет на проведение ремонтных запланированных ранее работ при температуре воздуха минус 15 градусов и ниже. При срочных и вынужденных перерывах в электроснабжении на места оправляются дизельные электростанции компании», - говорится в сообщении.

Запланированные работы и отключения электроэнергии пройдут, когда спадут холода. Их график можно узнать заранее на сайте «Мособлэнерго» или в соцсетях «Мособлэнерго24».

До конца недели температура в Подмосковье будет держаться около нуля градусов, но с 28 февраля снова начнет холодать.