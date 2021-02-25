РИАМО - 25 фев. Техническая проверка региональной автоматизированной системы оповещения и комплексной системы экстренного оповещения населения пройдет в Подмосковье 3 марта, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Электросирены и выносные акустические устройства будут проверять с 11:00 до 13:00.

«В системе гражданской обороны по звуковому сигналу сирены «Внимание всем!» необходимо включить радиотрансляционные приемники, радиоприемники, телевизоры, настроенные на областное вещание, для просмотра и прослушивания передаваемых сообщений», — говорится в сообщении.

Передачу информации по кабельным и эфирным направлениям радио и телевидения также проверят.