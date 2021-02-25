РИАМО - 25 фев. Ястребов перепелятника и тетеревятника из Красной книги Москвы, гибридную утку и зимующего дрозда смогли сфотографировать в парке «Покровское-Стрешнево», говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

«В природно-историческом парке «Покровское-Стрешнево» специалисты «Мосприроды» запечатлели редкую птицу – краснокнижного ястреба-перепелятника, самку. По данным за прошлый год, этих представителей отряда соколообразных фиксировали более чем на десяти особо охраняемых природных территориях города», - говорится в сообщении.

Перепелятник и тетерявятник занесены в Красную книгу Москвы под третьей и пятой категориями. Мощные и быстрые хищники питаются мясом млекопитающих и птиц, а иногда и насекомыми. Наличие высшего звена экологической пирамиды – хищников, говорит о том, что другие уровни экосистемы находятся в балансе.

Также в парке заметили необычных уток: крякву с белой в крапинку манишкой на груди и гибрида кряквы с чирком-свистунком. Редчайшие нарядные мелкие утки живут среди крякв, комфортно себя чувствуют и оставляют от них потомство.

Еще одна аномалия – черный дрозд остался на зимовку. Это распространенные перелетные птицы, и только единицы из них остаются на зимовку в Москве. Эти дрозды окрашены в черный или серо-коричневый цвета и исполняют своим голосом мелодии с громкими флейтовыми нотками.