РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. Управляющие компании подмосковного Подольска вывезли около 8 тысяч кубометров снега с дворовых территорий округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Управляющими компаниями Подольска с 15 февраля с дворовых территорий округа вывезено почти 8 тысяч кубометров снега. В настоящее время работы по уборке снега продолжаются, но в связи с резким потеплением ситуация осложнилась гололедицей. В связи с этим во дворах проводится противогололедная обработка», - говорится в сообщении.

В четверг с 6:00 в уборке дворов было задействовано 598 дворников, 66 тракторов, 20 единиц малой механизации, в том числе привлечено дополнительно 10 тракторов, 34 дворника.

Значительно ускорить работы по уборке снега помогает акция «Дружные соседи – чистый двор», в рамках которой жители определенного дома на время освобождают свой двор от машин для заезда снегоуборочной техники. Решение принимается всем двором, к письму прикладывается скан обходного листа с подписями и телефонами тех, кто готов убрать автомобили. В акции уже приняли участие 169 жителей 28 дворовых территорий.

«По вопросам противогололедной обработки дворов необходимо обращаться в свою управляющую организацию или на горячую линию комитета по ЖКХ: 8 (496) 755-57-93; 8 (916) 565-96-15 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00), в единую дежурную диспетчерскую службу: 8 (496) 755-57-98 (круглосуточно)», - заключается в материале.