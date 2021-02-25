РИАМО - 25 фев. Порядка 2,9 тысячи жителей Подмосковья обратились на Единый общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей с начала года, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«С начала года на общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей обратился 2891 житель Подмосковья. Вопросы, поступающие к специалистам нашей социальной службы, самые разнообразные – от непростых отношений, сложившихся между детьми и родителями в семьях, до не менее сложных взаимоотношений подростков со сверстниками», – сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Экстренную психологическую помощь можно получить по детскому телефону доверия 8 800 200-01-22. Также о проблемах воспитания или общения со сверстниками психологам могут рассказать взрослые и подростки.

Детская служба доверия работает конфиденциально и бесплатно. Психологическую помощь можно получить анонимно. Соблюдение тайны гарантируется.

В 2020 году услугой воспользовались около 47 тысяч жителей Подмосковья. Служба работает с 2010 года, а с местными детьми по телефону будут говорить региональные специалисты.