РИАМО - 25 фев. Жилой дом для переселения по программе реновации на 158 квартир введут в эксплуатацию в столичном районе Перово в следующем году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В районе Перово по адресу: улица Металлургов, владение 56 в следующем году введут жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время ведутся работы подготовительного периода», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Здание будет состоять из двух секций и иметь подземную парковку. Дом рассчитан на 158 квартир: 43 однокомнатных, 86 двухкомнатных и 29 трехкомнатных. Общая площадь квартир составит более 9,1 тысячи квадратных метров.

Внутренняя отделка пройдет по стандартам реновации. Фасад дома облицуют бетонной плиткой под кирпич в составе фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором. Также на здании установят корзины под кондиционеры и остеклят лоджии.

В подъезде будут находиться: колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. Также там установят лифты грузоподъемностью 1000 и 400 килограммов, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Вход в здание выполнят из противоскользящей плитки и на одном уровне с землей для удобства детских и инвалидных колясок.

Двор жилого дома благоустроят и озеленят. Там высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, установят детскую и спортивную площадки, а также зону отдыха.