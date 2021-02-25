РИАМО - 25 фев. Количество официально зарегистрированных безработных в столице сейчас составляет 68 тысяч человек, за 6 месяцев этот показатель снизился почти на 70%, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сейчас работодатели на рынке труда стали более активны. Многие сферы экономики, которые пострадали от кризиса, демонстрируют положительную динамику. Так, за последние полгода служба занятости трудоустроила около 74 тысяч человек. Количество безработных за аналогичный период уменьшилось почти на 70%», — сказала Ракова.

Она добавила, что в столице уровень безработицы сейчас составляет 0,93%, а в пик пандемии коронавируса он был 3,04%.

По ее словам, служба занятости города на сегодняшний день создает все условия для того, чтобы каждый заинтересованный соискатель нашел работу.

«Для соискателя реализуется активная стратегия — поиск работы, повышение квалификации, помощь в открытии собственного дела и регистрации самозанятости, обучение и повышение необходимых навыков. Карьерные эксперты максимально подготавливают кандидата под требования рынка труда», — пояснила вице-мэр.

Еще в центре «Моя работа» соискателям помогут составить хорошее резюме или адаптировать его под выбранную вакансию, научат пользоваться сайтами по поиску работы. На пяти площадках городской службы занятости организуют открытые отборы, которые позволяют всем желающим пройти интервью сразу в несколько компаний.

На сегодняшний день в Москве в приоритете быстрое трудоустройство безработных, которые готовы сразу выйти на рынок труда. Совместно с компанией HeadHunter службе занятости мегаполиса удалось увеличить число вакансий в три раза — до 294 тысяч.