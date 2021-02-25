РИАМО - 25 фев. Пожилая 92-летняя женщина сделала прививку от Covid-19 в Талдомском городском округе Подмосковья, она стала самой старшей пациенткой в округе, которая вакцинировалась, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Перед вакцинацией ее осмотрел врач-терапевт, измерил давление, сатурацию, провел термометрию, проконсультировал. Противопоказаний для прививки выявлено не было. Через три недели мы ждем ее для введения второго компонента вакцины», - рассказал главный врач Талдомской больницы Игорь Давронов.

Получить вакцину могут все лица старше 18 лет при отсутствии противопоказаний, в том числе старшее поколение, особенно уязвимое для болезни. Записаться на прививку можно на портале Госуслуг, по телефону 122 или в поликлинике и МФЦ.

Также можно сделать прививку без предварительной записи в мобильных комплексах или торговых центрах. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

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