РИАМО - 26 фев. Общая сумма сделок, заключенных клиентами Группы компаний «Инград», в рамках программы «Военная ипотека» в 2020 году составила 650 млн рублей. Это на 23% выше результата 2019 года, сообщает пресс-служба ГК «Инград».

Самым популярным типом жилья, купленном по государственной программе накопительно-ипотечной системы в проектах INGRAD, стали двухкомнатные квартиры. На их долю пришлось 55% всех сделок с военной ипотекой. 30% договоров оформлены для покупки однокомнатных квартир. Оставшиеся 15% пришлись на квартиры площадью от трех комнат и более.

3/4 покупателей-военнослужащих приобрели жильё в подмосковных кварталах INGRAD: «Новое Пушкино», «Новое Медведково» и «Одинград. Квартал «Семейный». Последний стал лидером спроса. Число сделок по «Военной ипотеке» здесь на 40% превысило объём продаж в проекте INGRAD «Новое Пушкино», который был фаворитом 2019 году. В столице военные чаще всего выбирали жилой квартал «Лесопарковый».

Более 70% военнослужащих, покупающих квартиры в наших проектах – семейные люди 30-35 лет. Основная доля покупателей – мужчины. На их долю приходится 83% всех сделок. Половина клиентов - участников накопительно-ипотечной системы - выбрали квартиры без отделки, 36% - с чистовой отделкой и 12% приобрели недвижимость с отделкой white box.

«Интерес военнослужащих к нашим проектам связан с выгодными условиями покупки недвижимости INGRAD. Сейчас наши банки-партнеры предлагают для военных 2 ипотечные программы - с господдержкой со ставкой 5,75% и для семей военных с детьми, где процентная ставка составляет 4,7%. Кроме этого, мы реализовали уникальный сервис «Военный trade-in», позволяющий военнослужащим обменять старую квартиру на новую», - отметил руководитель направления военной ипотеки ГК «Инград» Андрей Алексеев.

INGRAD работает с программой военной ипотеки с середины 2018 года. За это время военнослужащие приобрели недвижимость жилых кварталах девелопера на сумму свыше 1,2 млрд рублей.

В декабре 2020 года INGRAD получил согласование «Росвоенипотеки» для проведения сделок с жилой недвижимостью для военнослужащих по схеме эскроу. Теперь солдаты и офицеры могут купить жильё на стадии котлована, что существенно расширяет выбор и экономит средства клиента.