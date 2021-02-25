РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 фев. Представители администрации подмосковных Люберец и предприятия «Звезда» планируют провести товарищеский хоккейный матч, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В четверг он вместе с министром физической культуры и спорта Московской области, куратором ЦУР городского округа Люберцы Романом Терюшковым, генеральным директором, главным конструктором НПП «Звезда», почетным гражданином Люберец Сергеем Поздняковым познакомились с работой предприятия, осмотрели демонстрационный зал, спортивный комплекс, пообщались с коллективом.

«В настоящее время здесь трудятся порядка 1 666 человек, около 1,1 тысячи из них – жители Люберец. Обсудили с сотрудниками предприятия актуальные проблемы округа, вопросы корпоративного спорта. Роман Игоревич предложил провести товарищеский хоккейный матч с участием представителей «Звезды» и администрации округа. Вызов принят – будем готовиться», - написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что уже порядка 69 лет НПП «Звезда» является ведущим научно-техническим центром России в области создания и производства индивидуальных систем жизнеобеспечения летчиков и космонавтов, средств спасения экипажей и пассажиров при авариях летательных аппаратов, систем дозаправки самолетов в воздухе.

«Искренне желаю предприятию успехов, дальнейшего развития и роста! Вы – гордость нашего округа и всей Московской области», - заключил Ружицкий.