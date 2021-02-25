РИАМО - 25 фев. На станции метрополитена «Мамыри» новой Троицкой линии, которая возводится за пределами МКАД, появится вестибюль-лепесток, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Помимо наземного вестибюля, стены которого будут поддерживать овальные колонны, будет второй – подземный. Он соединит станцию с остановками наземки и пригородного транспорта», – говорится в сообщении.

Станция «Мамыри» возводится на территории поселения Мосрентген южнее пересечения улицы Адмирала Корнилова и Калужского шоссе. Она получила свое название по расположенной вблизи деревне Мамыри.

Троицкая линия метро пройдет от МЦК до Троицка, ее протяженность составит порядка 40 километров. По планам, веткой будут пользоваться свыше 100 тысяч человек ежедневно.

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