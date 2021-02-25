РИАМО - 25 фев. В начале следующего года закончится реконструкция участка Кокошкинского шоссе от Минского шоссе до поселения Кокошкино, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«К работам приступим в начале 2 квартала. Предстоит реконструировать около 2 километров дорог. После реконструкции дорога местного значения обеспечит движение по двум полосам в каждом направлении», - сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

На выполнение строительных работ объявлен открытый конкурс в электронной форме. Трасса проектируемого участка автодороги проходит в пределах населенного пункта деревни Зайцево. Далее вне населенного пункта до границы поселения Кокошкино.

Для удобства пешеходов предусмотрено устройство 5 нерегулируемых пешеходных переходов в одном уровне.