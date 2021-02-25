РИАМО - 25 фев. Столичные следователи начали проверку по факту возможных мошеннических действий с квартирой на северо-западе города, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Москве.

«В программе одного из телеканалов вышел сюжет о продолжительном конфликте двух жительниц столицы с соседом за право пользованием жилой площадью в квартире, расположенной по улице Героев Панфиловцев в городе Москве», – говорится в сообщении.

Специалисты проверят все изложенные в сюжете факты. Также начаты проверочные мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.