РИАМО - 25 фев. В текущем году посредством региональной службы занятости на работу устроились 11,1 тысячи подмосковных жителей, заявленная работодателями потребность с начала года составила 22,2 тысячи вакансий, при этом 72% – по рабочим профессиям, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«В 2021 году в областную службу занятости населения было подано 32 тысячи заявлений о предоставлении государственных услуг в сфере занятости. Из них за содействием в поиске подходящей работы обратились 23,7 тысячи человек, за профессиональной ориентацией – более 5 тысяч человек», – сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Она добавила, что в настоящее время в региональном банке вакансий имеется 52,1 тысячи вакансий, из которых 72,3% – по рабочим профессиям, а 99,3% подразумевают оплату выше величины прожиточного минимума в Подмосковье.

В февраля этого года уровень регистрируемой безработицы по региону составляет 2,93%.

Согласно данным выборочного обследования населения по проблемам занятости, которое провел Росстат, общий уровень безработицы в регионе составляет 4,1% к численности экономически активного населения. По стране данный показатель равен 6,1%, по Центральному федеральному округу – 4,4%.