РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 фев. Жителям подмосковного Красногорска квитанции с начислениями платы за жилищно-коммунальные услуги доставят ориентировочно до 5 марта, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Жители получат квитанции за ЖКУ с начислениями за февраль ориентировочно до 5 марта. Сроки доставки сдвигаются на несколько дней в связи с тем, что февраль - короткий месяц», - говорится в сообщении.

Без комиссии оплатить счета можно в личном кабинете на сайте «МосОблЕИРЦ», в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ-Онлайн» или через кнопку моментальной оплаты «Оплатить квитанцию онлайн» на главной странице сайте расчетного центра.

«Внимание! Начисление пени производится, начиная с 31-го дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты», - добавляется в сообщении.

Получить справочную информацию можно по телефонам контактного центра: 8(496)245-15-99 и 8(499)444-01-00 ежедневно с 8:00 до 20:00.