РИАМО - 25 фев. Работы по ремонту завершили на 13 подстанциях Московской областной скорой медицинской помощи, на них было потрачено свыше 136 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«На сотрудников скорой помощи ложатся колоссальная нагрузка и ответственность. И наша задача – обеспечить для специалистов комфортные условия для работы и отдыха», - сказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она добавила, что подстанции отремонтировали в Серпухове, Орехово-Зуеве, Балашихе, Волоколамске и других округах Подмосковья.

На подстанциях скорой помощи выполнили внутренние отделочные и сантехнические работы, также заменили коммуникации, окна и двери.

В Подмосковье в этом году планируется провести текущий ремонт в 81 медицинской организации.