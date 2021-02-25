РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 фев. 39 пожаров случилось в подмосковном Красногорске с начала 2021 года, сообщил «РИАМО в Красногорске» представитель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу.

«С начала 2021 года в Красногорске произошло 39 пожаров, в результате которых два человека погибли, и один получил травмы», - сообщил представитель.

Он также добавил, что в результате пожара, который случился в хозпостройке в деревне Сабурово в четверг днем, люди не пострадали.