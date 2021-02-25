РИАМО - 25 фев. Второй флагманский центр «Моя работа» для самозанятых и индивидуальных предпринимателей открылся в Москве после пилотного периода работы, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Центр располагается в Донском районе на улице Шаболовка, 48. В четверг его посетил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы продолжаем развивать сеть специализированных центров занятости населения для москвичей, которые находятся в активном поиске работы. <...> Хотя первые несколько месяцев центр работал в пилотном режиме, его сотрудники смогли помочь начать свое дело уже 8 тысячам москвичей», – сказал Собянин.

Новый флагманский центр «Моя работа» расположен в двухэтажном здании площадью 628 квадратных метра, построенном в 1940 году. В 2019 здесь провели капитальный ремонт с приспособлением помещений под современное использование.

Краснокирпичный фасад здания и простое крыльцо с несколькими ступеньками, которые привычны для Донского района, были сохранены во время работ. Интерьеры отделали заново, их выполнили в стиле лофт. В здании создали безбарьерную среду.

В пилотном режиме флагман на Шаболовке открыли в сентябре прошлого года. В его штате работает 28 сотрудников городской службы занятости, пропускная способность составляет до 200 человек в день.

За время работы в пилотном режиме сотрудники центра провели более 10 тысяч консультаций и 200 обучающих мероприятий для начинающих предпринимателей. Предполагается, что в этом году центр поможет открыть собственное дело более 7 тысячам горожан.