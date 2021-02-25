РИАМО - 25 фев. Зимой на комплексы по переработке отходов компании «РТ-Инвест» поступили рекордные 40 тысяч тонн отходов, среди мусора нашли сувенирные кинжалы, отлично сохранившийся снимок 1945 года с изображением солдат и фотоаппарат Polaroid, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Объем вырос благодаря открытию четвертого КПО «Храброво» в Можайском городском округе. Туда за первые месяцы работы поступило 80 тысяч тонн отходов.

«Сортировку на КПО «Север» <...> прошли 125 тысяч тонн отходов, КПО «Юг» в Коломне обработал 100 тысяч тонн, столько же – 100 тысяч тонн - КПО «Дон» в городском округе Кашира», - говорится в сообщении.

На комплексе «Север» самым загруженным периодом стало начало года, когда вырос объем стекла и металла.

«РТ-Инвест» - крупнейший региональный оператор, который обслуживает 65% территории Московской области. Контроль за каждым килограммом отходов от мест образования до предприятий утилизации ведется посредством мониторинга системы ГЛОНАСС и собственной разработкой компании программой АИС «Отходы».

В Подмосковье с 1 января 2019 года внедряется система раздельного сбора мусора. За два года свыше 2 миллионов тонн отсортированных отходов были отправлены на вторичную переработку.