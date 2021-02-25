РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 фев. На Октябрьском проспекте подмосковных Люберец начался снос незаконных торговых построек, сообщил «РИАМО в Люберцах» представитель пресс-службы администрации округа.

«Судебными актами первой и апелляционной инстанции удовлетворены требования администрации к ООО «ИЯР» о признании самовольными постройками четырех объектов недвижимости, расположенных по адресу: Октябрьский проспект, дом 401. Объекты расположены в «красных линиях» и в зоне строительства автодороги регионального назначения», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что суды пришли к выводу о том, что спорные объекты были возведены, а в последующем реконструированы в отсутствие исходно-разрешительной документации. Начался снос.