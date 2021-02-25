РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 фев. Детский сад в жилом комплексе «Ильинские луга» в подмосковном Красногорске планируют передать в муниципальную собственность в первом квартале этого года, сообщил представитель администрации муниципалитета.

Пользователь michail.kl в комментариях к посту в Instagram-аккаунте главы горокруга Эльмиры Хаймурзиной поинтересовался, когда откроют детский сад в ЖК «Ильинские луга».

«Застройщиком ООО «ГрадОлимп» 29 декабря 2020 года получено разрешение на ввод в эксплуатацию дошкольного образовательного учреждения. Планируемый срок передачи объекта в муниципальную собственность - 1 квартал 2021 года», - ответил представитель администрации.

Дошкольное учреждение на 300 мест строят в рамках инвестиционного соглашения за внебюджетные средства.