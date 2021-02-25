РИАМО - 25 фев. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдали застройщику клубного дома MITTE на 124 семьи в Даниловском районе столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

10-этажное здание находится по адресу: Летниковская улица, дом 13. Его площадь составляет более 5,8 тысячи квадратных метров. Для жильцов предусмотрена двухэтажная подземная парковка на 40 машиномест.

«Большая часть помещений в доме уже реализована девелопером. После ввода в клубном доме представлено в продаже всего пять апартаментов. Передача ключей планируется в ближайшее время», - говорится в сообщении.

В современном европейском архитектурном исполнении здания пересекаются различные культуры и стили. Дизайн подъездов напоминает об эстетике 60-х годов: мозаичный пол, «пухлая» мебель, латунные элементы декора, светильники-иллюминаторы и сочетание пудрового и тилового цветов.​

Визульный облик формировало архитектурное бюро APEX.