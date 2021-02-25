РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 фев. Квитанцию на оплату за жилищно-коммунальные услуги с начислениями за февраль доставят жителям городского округа Люберцы ориентировочно до 5 марта, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«МосОблЕИРЦ уведомляет о смещении выпуска платежных документов в марте 2021 года. Жители получат квитанции за ЖКУ с начислениями за февраль ориентировочно до 5 марта. Сроки доставки сдвигаются на несколько дней в связи с тем, что февраль - короткий месяц», - говорится в сообщении.

Без комиссии оплатить счета можно в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ, в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» или через кнопку моментальной оплаты «Оплатить квитанцию онлайн» на главной странице сайта расчетного центра. Начисление пени производится, начиная с 31-го дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты.

Получить справочную информацию можно по телефонам контактного центра МосОблЕИРЦ: 8(496)245-15-99 или 8(499)444-01-00, ежедневно с 8:00 до 20:00.