РИАМО - 25 фев. Специалисты министерства экологии Московской области поддержали инициативу Госдумы России о запрете деятельности передвижных зоопарков, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Авторы поправок предлагают запретить создание и деятельность мобильных зоопарков, передвижных цирков и дельфинариев.

«Мы безоговорочно поддержали законопроект. В министерство постоянно поступают жалобы граждан на варварское обращение с животными в таких, с позволения сказать, заведениях. Представьте себе зверя, который постоянно обитает в клетке размером два на три метра, принимает неподходящую для него пищу и лишен ветеринарного ухода», - отметил заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он добавил, что в таких зоопарках животные все время находятся в стрессе, поэтому они могут стать опасными для посетителей.

Кроме того, зачастую владельцы зоопарков выбрасывают в лес больных или старых зверей. К примеру, в тульском передвижном зоопарке, гастролировавшем в Подмосковье, у зверей нашли сальмонеллез.