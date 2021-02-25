РИАМО - 25 фев. В четверг в Подмосковье специалисты Минздрава региона и других ведомств обсудили вопросы, касающиеся реабилитации и восстановления здоровья пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции, передает корреспондент РИАМО.

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова вместе с другими специалистами организовала опрос, в котором жители сами выбрали интересующие их темы. В настоящее время граждан больше всего волнуют вопросы необходимости реабилитации после Covid-19, виды восстановления и перспективы организации системы реабилитации в Подмосковье.

«Очень много было заявлено актуальных на сегодняшний день тем. У нас порядка 30 кейсов для дискуссии, но самая главная тема, которую обозначили многие наши заявители, это все-таки тема, связанная с постковидной историей. После пандемии мы прекрасно понимали, что будет очень много осложнений, вызванных этой болезнью и, конечно, без реабилитации людям очень трудно выйти полностью, так скажем, здоровым человеком после перенесенных недугов», — сказала Семенова в ходе онлайн-трансляции.

Она отметила, что советская система оздоровительных санаториев была утеряна, поэтому сейчас хотелось бы ее восстановить с учетом новых реалий. Для этого, по мнению омбудсмена, необходимо провести мониторинг учреждений по всей стране и выяснить, что требуется для обеспечения качественного лечения.

«Много говорили о реабилитации в Московской области в последние годы в связи с тем, что мы на самом деле лидируем в стране наряду с Краснодарским краем, с Крымом. Объем помощи по реабилитации достаточно большой, причем на нашей территории представлено очень много частных организаций на ряду с государственными, которые предоставляют квалифицированную помощь», — добавила советник губернатора Московской области Нина Суслонова.

В Московской области есть все необходимое, чтобы улучшить жизнь людям, которым требуется реабилитация.

«В борьбе с пандемией, помимо своевременной диагностики и качества лечения, необходимо, безусловно, понимать стандарты порядка маршрутизации медицинской реабилитации и, конечно, вопросы профилактики», — сказала заместитель министра здравоохранения региона Светлана Лазарева.

Она подчеркнула, что к реабилитации пациента подключается большое количество специалистов для того, чтобы человек как можно быстрее смог исключить из своей жизни аппарат ИВЛ. Сама реабилитация происходит в четыре этапа, первый и второй проходят в стационарных условиях.

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