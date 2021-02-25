РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. В краеведческом музее к 8 Марта проведут экскурсию «Женские имена в истории Подольска» и покажут тематические фильмы в кинозале, сообщается в группе «Подольский краеведческий музей» в соцсети «ВКонтакте».

В преддверии 8 Марта в Подольском краеведческом музее пройдет ряд тематических мероприятий.

«В субботу, 6 марта, в 12:00 начнется экскурсия «Женские имена в истории Подольска». Также в этот день с 12:00 до 15:00 состоится мастер-класс по шитью на машинке. 7 марта распахнет свои двери музейный кинозал, в котором все желающие смогут встретиться с волшебным искусством кино и образами прекрасных и сильных женщин», - говорится в сообщении.

В 10:00 покажут телевизионный фильм-спектакль «Бенефис Людмилы Гурченко» (1978 год); в 11:30 - фильм «Девушка без адреса» (1957 год); в 13:00 - фильм «Гусарская баллада» (1962 год); в 14:30 - фильм «Весна» (1947 год), в главных ролях: Любовь Орлова, Фаина Раневская, подольчанин Михаил Сидоркин.

Подольский краеведческий музей находится на Советской площади, 7. Телефон: 8(496) 755-92-34.