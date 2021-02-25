Район Печатники находятся на юго-востоке Москвы. Больше половины района занимает промзона, из-за чего Печатники регулярно попадают в списки худших районов столицы. Риелторы не советуют покупать здесь жилье, ссылаясь на плохую экологию. Однако местные жители любят свой район, хвалят набережную и транспортную доступность. Жители Печатников рассказали РИАМО, почему они не согласны со специалистами по недвижимости и беспокоит ли их запах фенола и строительство Юго-Восточной хорды.

Промзона и Москва-река

Алексей Костюковский

Печатники – район Юго-Восточного административного округа. Границы района проходят по Курскому направлению железной дороги и руслу Москвы-реки. Здесь самая протяженная береговая линия реки в городе – 13 километров.

Но прежде всего этот район известен своей промышленной зоной, которая занимает более 50 процентов территории. На территории района сосредоточено более 200 предприятий, в том числе Курьяновские очистные сооружения и «Мосводоканал». В ближайшие годы в районе планируется запустить производство лекарств для терапии онкозаболеваний и производство промышленных роботов.

Из-за промышленной части района Печатники попадают во все антирейтинги: риелторы не советуют покупать здесь жилье из-за плохой экологии, неприятных запахов, железной дороги и строящейся Юго-восточной хорды.

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«Фенолом больше не воняет»

Тимофей Гордеев

Печатники вошли в состав Москвы в 1960 году. Современный район – это территория нескольких бывших поселений: деревень Печатниково, Курьяново, Батюнино и нескольких дачных поселков. Спустя 10 лет после присоединения к Москве, в 1970-х годах, началась массовая застройка района, которая продолжилась в 1980-х. Одноименная станция метро появилась в 1995 году.

Тимофей живет в Печатниках с 1990 года и отмечает, что за тридцать лет район изменился в лучшую сторону: «Открыли метро, облагородили парк вдоль набережной, появился МФЦ. Стало больше магазинчиков, исчезли гаражи вдоль железной дороги и еще много хорошего – фенолом больше не воняет».

Что касается общей атмосферы, то, по мнению Тимофея, этот район не сильно отличается от других районов Москвы.

«Если говорить про духовную атмосферу Печатников, то здесь весьма грустно! Жители сидят в своих каморках-квартирках. Старики болеют коронавирусом, каждый день из дворов отъезжают машины скорой помощи. Молодежь висит в Интернете и компьютерных играх. А поколение, которому под пятьдесят, работает ради того, чтобы потом стать пациентами больниц», – говорит он.

Виталий Петрович и Ирина Владимировна живут на два дома: несколько дней в Печатниках и несколько дней в Подмосковье. Они отмечают особенное радушие и неравнодушие местных жителей, что уже становится настоящей редкостью в столице.

«Люди отзывчивые, приходят на выручку друг другу. Например, чтобы застрявшую машину вытолкать, сильно просить не надо. А недавно видели, как упал пожилой человек, мы даже не успели подойти – люди, которые были ближе к нему, сразу подбежали и вызвали скорую. В общем, люди нравятся. Соседи спокойные», – рассказывают они.

Анна переехала в Печатники в декабре прошлого года: «Я живу около детской поликлиники, и здесь прекрасно. Соседи хорошие, спокойные и тихие. Но пока я еще не изучила район вдоль и поперек».

Настоящие старожилы, Светлана Леонидовна и Елена, живут в Печатниках соответственно 52 года и 25 лет. По их мнению, 10–15 лет назад район был гораздо зеленее, чем сейчас, и гораздо тише. Приезжие из южных республик СНГ нарушили тишину некогда зеленого района. Однако старожилы радуются, что власти убрали цементный завод, который отравлял жизнь району.

Очистные сооружения, которыми пугают будущих жильцов Печатников, по словам старожилов и новых жильцов, больше не мешают району, но может помешать железнодорожный шум.

«Ночью мешают звуки, которые исходят от железной дороги: визг, вой и скрежет», – отмечает Тимофей.

Транспорт на любой вкус

Игорь Ефимов

Если говорить о транспортной доступности, то на территории Печатников расположились и одноименная станция Люблинско-Дмитровской линии, и станция «Кожуховская», и «Текстильщики» фиолетовой ветки, а также станции МЦД-2 и МЦК, развитая сеть автобусных маршрутов. На территории района строятся новые станции: станция «Печатники» Большой кольцевой линии будет открыта в 2022 году, одноименная станция появится также на МЦД-2 в 2021 году.

Анна живет в нескольких автобусных остановках от метро «Печатники», недалеко от станция «Депо» МЦД-2.

«Транспортная доступность шикарная. Прямо возле дома остановка, автобусы ходят каждые 5–7 минут. Пока что я только один раз ждала автобус дольше, минут 10. Я работаю в районе станции «Крестьянская застава». Хоть на общественном транспорте, хоть на машине дорога занимает полчаса, а если пробок нет, – 20 минут. Вторая работа на «Речном вокзале» – добираюсь час десять от двери до двери. Муж работает в центре, ему до работы 45 минут», – рассказывает она.

Другие жители также отмечают хорошую работу общественного транспорта.

«Особенно часто ходит 292-й автобус. Вышел из дому, через десять минут уже в метро. До электричек МЦД-2 – десять минут пешком. Прекрасно!» – делятся Ирина Владимировна и Виталий Петрович.

Тимофей считает, что до метро добраться можно быстро, а вот до соседних районов – не очень.

«Надо ждать, когда откроют кольцо. Будет пересадка не только на метро, но и на электричку. До той поры ни съездить в соседний район – Коломенское, ни толком добраться до центра пока что не получится», – считает он.

Елена, которая живет в Печатниках более 50 лет, полагает, что в районе удачная транспортная доступность, но ей мешает строительство новых станций. Также она переживает о том, что будет после окончания строительства Юго-Восточной хорды, которая разгрузит Волгоградский проспект. Этот проект вызывает много вопросов у местных жителей и относится к тем моментам, которые наравне с очистными сооружениями пугают потенциальных покупателей жилья.

«Мы знаем, что строят хорду. Посмотрим, насколько она помешает нам жить. Возможно, наоборот, станет еще удобнее ездить, например, на дачу», – рассуждает Анна.

«К пугающим моментам в целом можно отнести строительство автомобильной Юго-Восточной хорды, но надеемся, что вреда от нее в виде шума и грязи будет не так много», – делятся Ирина Владимировна и Виталий Петрович.



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Много «Пятерочек», но мало кинотеатров

Алексей Костюковский

Анна, живущая в районе недавно, говорит о хорошо развитой инфраструктуре.

«Рядом много магазинов на любой вкус. «Пятерочка», «ВкусВилл», «Авоська», «Перекресток», «Хозяйственный», магазин-барахолка и еще детско-канцелярский магазин. Честное слово, я даже в «Детский мир» не рвалась на Новый год – здесь замечательная подборка игрушек. Прямо рядом школа имени Полбина и детский сад, который видно из окна. В районе есть еще две школы, музыкальная школа имени Глинки и новая детская школа искусств», – перечисляет она.

Довольны инфраструктурой и жители, обитающие попеременно в столице и области.

«Инфраструктура великолепная. Магазины, кафе, аптеки, поликлиника, библиотека, детский садик – в шаговой доступности. В радиусе двух-трех автобусных остановок великолепный храм, парк с отличной красивой набережной на Москве-реке, утками и мангалами, каток, кинотеатр «Тула», МФЦ, который оставляет отличное впечатление», – считают Ирина Владимировна и Виталий Петрович.

Но вот те, кто живет в районе более 30 лет, считают, что инфраструктуре есть куда развиваться. По мнению Тимофея, возле метро магазинов много, но ему не хватает хозяйственных магазинов и магазинов со стройматериалами и сантехникой.

«В районе ни нового пульта для телевизора не купишь,

ни плинтуса, чтоб поменять, не найдешь. А вот «кино, вино и домино» всегда можно найти», – отмечает он.

Светлане Леонидовне не хватает вещевых магазинов: «Много «Пятерочек» и других продуктовых магазинов, а вещевых совсем нет – нет разнообразия». Елена жалеет о кинотеатрах, которых в Печатниках раньше было больше, а сейчас остался только один – «Тула».

Закрытая поликлиника

Главным объектом недовольства всех жителей Печатников стала поликлиника №109, которая на время пандемии принимала только больных коронавирусом. Чтобы получить помощь врача, жители должны были ехать на неудобную для многих улицу Грайвороновскую в районе Текстильщики.

«Как бы помягче про поликлинику 109? На Грайвороновскую ни один пенсионер не пойдет, ни больные не добредут. Считайте, что нет сейчас поликлиники в районе», – рассказывает Тимофей.

«Недостатков у района нет, кроме одного. Сейчас существует временное неудобство: из-за ковида закрыты ближайшие к дому филиалы поликлиники 109. На прием к врачу придется ехать на Грайвороновскую улицу, что не очень удобно. Но, думаю, все понимают, что после пандемии все опять станет очень удобным», – говорят Ирина Владимировна и Виталий Петрович.

По уточненным данным, поликлиника возобновила прием пациентов в плановом режиме с 19 февраля. Однако еще не все жители об этом узнали.

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Набережная и рай для старости

Игорь Ефимов

Главное достоинство района, по словам старожилов, – Москва-река и набережная.

«Это идеальное место для прогулок пенсионеров и женщин, которые хотят похудеть. Место, где можно посидеть за шашлыками, подышать свежим воздухом. Конечно, я бы остался в Печатниках! Чем не рай для человека, чтобы встретить старость?» – говорит Тимофей.

По словам Анны, у реки очень красиво, набережная выглядит, как в курортных городках.

«Когда искали квартиру, сначала думали о другом районе. Здесь оказалось дешевле. Так что, если хорда не ухудшит значительно нашу жизнь, возможно, мы здесь останемся надолго», – делится местная жительница.

Виталию Петровичу и Ирине Владимировне Печатники тоже очень нравятся: «Никуда уезжать из них не хочется. Все близко, компактно, уютно. Предположительно, раньше негативные отзывы были связаны с работавшим в Печатниках цементном заводом, свалкой в районе Курьяново. Сейчас, насколько нам известно, завод закрыт, на месте свалки открыт парк технических видов спорта».

А те, кто живет в районе более тридцати лет, настолько привыкли к жизни в Печатниках, что, даже несмотря на минусы, не готовы покидать свой родной район.