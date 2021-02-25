РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 фев. Движение по Октябрьскому проспекту подмосковных Люберец частично перекроют в четверг из-за аварии на трубопроводе, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Сегодня, 25 февраля, из-за аварии на трубопроводе с 16:00 будет перекрыто движение автотранспорта по Октябрьскому проспекту в сторону области на участке от поворота на Комсомольский проспект до поворота на улицу Смирновскую», - говорится в сообщении.

Объезд будет осуществляться по улицам Волковская и Кирова. Водителям приносят извинения за доставленные неудобства.